Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны. Все российские структуры, отвечающие за внешнюю политику, находятся в полной готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не заинтересованы в каких-то новых соглашениях в большей мере, чем США. Мы к переговорам открыты. Президент России заявил о том, что мы приглашаем к немедленным переговорам США. И, естественно, дипломатическое ведомство, другие наши структуры, отвечающие за внешнюю политику, находятся в полной готовности: как только американцы скажут "да", мы будем в состоянии без пауз включиться в этот процесс", - сказал он в воскресенье в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым "не откладывая" возобновить полноценные переговоры с Вашингтоном об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.

Остающийся в силе договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3, прим. ТАСС) между Москвой и Вашингтоном истекает в 2021 году, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.