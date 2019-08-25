{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков: МИД РФ без пауз подключится к переговорам по безопасности после сигнала от США

Российская стороны открыта к переговорам, отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ сможет без промедлений включиться в переговорный процесс с США по обеспечению международной безопасности в сфере контроля над ядерным вооружением, если будет получен соответствующий сигнал от американской стороны. Все российские структуры, отвечающие за внешнюю политику, находятся в полной готовности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не заинтересованы в каких-то новых соглашениях в большей мере, чем США. Мы к переговорам открыты. Президент России заявил о том, что мы приглашаем к немедленным переговорам США. И, естественно, дипломатическое ведомство, другие наши структуры, отвечающие за внешнюю политику, находятся в полной готовности: как только американцы скажут "да", мы будем в состоянии без пауз включиться в этот процесс", - сказал он в воскресенье в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ считает необходимым "не откладывая" возобновить полноценные переговоры с Вашингтоном об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие договора прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов.

Остающийся в силе договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3, прим. ТАСС) между Москвой и Вашингтоном истекает в 2021 году, затем он может быть продлен на пять лет. 31 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ДСНВ вряд ли будет продлен, однако, по его словам, вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
Кириенко назвал появление подписи "Крым. Россия" в The Guardian прорывом здравого смысла
Язык культуры "взламывает барьеры, создаваемые политическими решениями", отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ
Читать полностью