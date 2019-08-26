Наблюдатель от Совфеда считает, что выборы президента Абхазии прошли без нарушений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выборы президента Абхазии можно считать состоявшимися и абсолютно легитимными, в ходе них не было выявлено никаких нарушений, которые могли повлиять на исход голосования. Об этом ТАСС заявила в понедельник член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая принимала участие в наблюдении за прошедшими выборами в составе делегации верхней палаты российского парламента.

"Мы посетили достаточно много избирательных участков - это Сухум, Гудаута, Новый Афон. На всех избирательных участках выборы проходили в соответствии с законодательством Абхазии. Никаких нарушений, которые повлияли бы на исход выборов, нами установлено не было. Мы твердо уверены, что выборы состоялись, выборы в Абхазии легитимны", - сказала Ковитиди.

Она отметила, что высокая явка (более 56%) на выборах свидетельствует об активной гражданской позиции жителей Абхазии в вопросах развития страны и формирования демократического общества.

Ковитиди также призвала российских политиков не делать скоропалительных заявлений до объявления результатов Центризбиркомом. "До оглашения результатов Центральной избирательной комиссией любые заявления о результатах выборов в Абхазии являются преждевременным. Законодательством Абхазии не предусмотрены какие-либо экзит-полы или соцопросы. Поэтому это не может быть основанием [для выводов и заявлений]", - подчеркнула сенатор.

Она также не стала говорить о том, поедет ли в составе делегации СФ наблюдать за вторым туром выборов, отметив, что для этого должно быть соответствующее приглашение республики.

Согласно данным ЦИК Абхазии, по итогам состоявшегося 25 августа голосования на выборах президента республики из девяти кандидатов во второй тур вышли ее действующий глава Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Второй тур выборов должен пройти в течение двух недель.