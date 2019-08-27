Эксперт: Болтон может посетить Белоруссию, чтобы выяснить планы Минска в отношении Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Возможный визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию может объяснятся желанием Вашингтона понять дальнейшую стратегию Минска по выстраиванию отношений с Москвой. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По мнению политолога, американская сторона хотела бы "определить для себя вектор проведения внешней политики Белоруссии", в частности, по отношению к РФ. "Американцев в какой-то мере интересует ситуация, сложившаяся в отношениях между Россией и Белоруссией, перспективы их ухудшения", - указал он.

Прокомментировал Быстрицкий и сообщения СМИ о возможном визите в Минск заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. Эксперт предположил, что одной из важных целей поездки американского дипломата также может стать "прощупывание будущей почвы политических планов и отношений" Белоруссии и России.

О том, что Болтон посетит Минск в течение текущей недели, сообщил в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники. Болтон станет наиболее высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию с начала века. По данным агентства Reuters, белорусский президент Александр Лукашенко примет его не раньше четверга. Кроме того, Foreign Policy информировал, что в следующем месяце планируется визит Хейла в Минск. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение США санкций в отношении Белоруссии из-за нарушений прав человека, что привело к отзыву послов. В марте 2019 года замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко сообщил, что Белоруссия и США могут назначить послов через год-два, срок связан с техническими процедурами.

В последнее время Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты президентом республики.