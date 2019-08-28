Эксперт: расширение ВТС между РФ и Турцией станет дополнительным фактором давления на США

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Планы Анкары расширить сотрудничество в военно-технической сфере с Москвой могут стать дополнительным фактором давлением на Вашингтон, в частности в вопросе выполнения американцами своих обязательств по созданию зоны безопасности на севере Сирии. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"Желание турецкой стороны расширить кооперацию в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией является дополнительным фактором давления на американцев, чтобы стимулировать их быть более снисходительными к решению вопросов на северо-востоке Сирии в плане создания зоны безопасности, - убежден эксперт. - Сейчас все зависит от турецкой стороны. Если Анкара решительно заявит, что хочет на это пойти, с российской стороны возражений не будет".

Вместе с тем, отметил он, непростые переговоры по буферной зоне в районе турецко-сирийской границы (дискуссия о создании такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году - прим. ТАСС) могут занять неопределенное время. "Будет идти весьма серьезная торговля, - добавил Фитин. - Турция настаивает на том, чтобы глубина буферной зоны составляла 30-40 км, с чем не согласны США. Поэтому сложно говорить о конкретных сроках решения вопроса".

"Ситуация с Манбиджем показала, что американские обещания выполняются очень относительно. В Турции это понимают, поэтому угрожают, что, если будет затянуто с решением вопроса зоны безопасности, они без оглядки на американцев проведут военную операцию", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин по итогам российско-турецких переговоров на полях авиасалона МАКС-2019 заявил, что обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом совместное производство российской авиатехники. В частности, по его словам, речь шла о сотрудничестве по Су-35 и даже о возможной работе по новому самолету Су-57. В свою очередь Эрдоган заявил, что Анкара заинтересована в совместном с РФ производстве военной техники, а сотрудничество в данной области может быть распространено и на военные самолеты.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставки начались в июле этого года.