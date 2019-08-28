Захарова: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва ожидает быстрого и полного оправдания главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, освобожденного из-под стражи в среду. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассчитываем на скорое и полное оправдание Кирилла Вышинского по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений и надеемся, что данный пример - я говорю о сегодняшнем освобождении - послужит отправной точной для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине", - сказала она.