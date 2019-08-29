Посол РФ в Венесуэле: санкции США против Каракаса мешают диалогу властей с оппозицией

ТАСС, 29 августа. Введенные в начале августа очередные экономические санкции США оказывают негативное влияние на процесс диалога между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией. Об этом говорится в распространенном заявлении посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского, текст которого в четверг приводит агентство Bloomberg .

По словам российского дипломата, переговоры венесуэльских властей с оппозицией при посредничестве Норвегии "продвигались удовлетворительно до введения санкций". Сторонам конфликта в ходе последнего раунда переговоров, в ходе которого обсуждались способы снятия санкций и проведения выборов, "удалось договориться по двум третьим из всех рассматриваемых вопросов". Теперь же, после введения американских санкций, отмечает посол РФ, будет гораздо сложнее добиться сбалансированных результатов в переговорах.

Также Заемский в своем заявлении опроверг мнение, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо поддерживает введенный Вашингтоном последний пакет санкций против Боливарианской Республики.

В мае в Осло прошли два раунда непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Новый этап общения 8 июля начался на Барбадосе. В начале августа власти Венесуэлы объявили об отказе участвовать в очередном раунде переговоров. Это решение они объяснили "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Позднее Министерство финансов США пояснило, что санкции не запрещают оказание гуманитарной помощи Боливарианской Республике.