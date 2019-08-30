Путин поздравил Лукашенко с 65-летием

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю его 65-летия. Текст телеграммы опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Российский лидер отметил большой личный вклад белорусского коллеги в развитие дружественных и союзнических отношений между двумя странам.

"Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых недавно в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства [России и Белоруссии], наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов", - подчеркнул Путин. Он подтвердил готовность к продолжению "товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси".

Путин также отметил работу Лукашенко в течение четверти века по укреплению международного авторитета Белоруссии и решению стоящих перед республикой социально-экономических задач. "От души желаю вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - обратился президент РФ к белорусскому коллеге.

Ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.