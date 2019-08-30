Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшего телефонного разговора.

"Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч, - сказано в сообщении. - Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам".