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Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений

Стороны обсудили текущую повестку дня и работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе белорусского лидера по итогам состоявшего телефонного разговора.

"Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч, - сказано в сообщении. - Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам".

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