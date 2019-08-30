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Медведев поздравил Лукашенко с юбилеем

Глава правительства также по телефону обсудил с президентом Белоруссии международные вопросы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием. Об этом сообщает официальный сайт кабмина РФ.

"Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения, - говорится в сообщении. - Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня".

Своего белорусского коллегу с юбилеем поздравил и президент России Владимир Путин. Он направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных и союзнических отношений между двумя странам. Также лидеры России и Белоруссии пообщались по телефону.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
Путин поздравил Лукашенко с 65-летием
Президент России отметил большой личный вклад белорусского коллеги в развитие дружественных и союзнических отношений между двумя странам
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