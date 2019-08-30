Медведев поздравил Лукашенко с юбилеем

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по телефону поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием. Об этом сообщает официальный сайт кабмина РФ.

"Председатель правительства России в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Белоруссии с днем рождения, - говорится в сообщении. - Во время беседы также затрагивались отдельные вопросы двусторонней и международной повестки дня".

Своего белорусского коллегу с юбилеем поздравил и президент России Владимир Путин. Он направил ему поздравительную телеграмму, в которой отметил большой личный вклад Лукашенко в развитие дружественных и союзнических отношений между двумя странам. Также лидеры России и Белоруссии пообщались по телефону.