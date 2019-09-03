Клишас раскритиковал закон Украины о неприкосновенности депутатов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Парламентский иммунитет способствует независимости депутата, а принятый Верховной радой закон является угрозой независимости законодательной власти в стране. Об этом ТАСС заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Неприкосновенность парламентария не может рассматриваться как его личная привилегия. Парламентский иммунитет является гарантией более высокого уровня по сравнению с конституционными гарантиями неприкосновенности личности. Неприкосновенность призвана обеспечивать повышенную охрану личности парламентария в силу осуществления им публичных функций, а также способствует его независимости", - сказал Клишас.

По его мнению, украинский закон таким образом подрывает принцип независимости законодательной власти.

Верховная рада во вторник внесла изменение в Конституцию Украины, лишив депутатов неприкосновенности. Соответствующее решение поддержали 373 парламентария при 300 минимально необходимых.

Конституционный суд в июне 2018 года признал соответствующим конституции законопроект президента о снятии депутатского иммунитета с украинских парламентариев с отсрочкой до 2020 года. Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента. В соответствии с внесенным президентом законопроектом статья 80 будет изложена в такой редакции: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Согласно процедуре, после подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.