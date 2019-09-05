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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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Моряки из России останутся в Иране до решения судьбы британского танкера

Ранее в российском посольстве сообщили, что семь членов экипажа танкера покинули Иран и отправились в ОАЭ

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Двое оставшихся на борту танкера Stena Impero российских моряков останутся в Иране до тех пор, пока не решится судьба британского судна. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.

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"Двое оставшихся граждан [России] будут на борту, пока не решится судьба самого танкера", - сказал он.

Ранее стало известно, что семь членов экипажа британского танкера, среди которых есть россиянин, покинули Иран и отправились в Объединенные Арабские Эмираты.

"Сегодня около полудня семь членов экипажа улетели в Дубай", - сказал Ганенко.

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ИранРоссияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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