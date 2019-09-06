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Единый день голосования - 2019

Техническая оснащенность избирательных участков в 2019 году составила 98,8%

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что участки оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, комплексами для электронного голосования или техникой с QR-кодированием

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что практически все избирательные участки в РФ оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексами для электронного голосования (КЭГ) или компьютерной техникой с применением QR-кодирования.

"Что касается технической оснащенности избирательных комиссий, то уже в этом году она достигла практически 100% и составила 98,8%. То есть мы шаг за шагом автоматизируем участки избирательных комиссий и оснащаем их средствами подсчета голосов", - сказала Памфилова в ходе международной конференции в Москве, посвященной цифровизации избирательного процесса.

По ее словам, подавляющее большинство избирательных участков оснащены КОИБ, КЭГ или техникой с QR-кодированием. "И новшество - теперь у нас еще введены мобильные терминалы для голосования. Они будут впервые применяться на цифровых участках 8 сентября здесь, в Москве", - добавила глава ЦИК.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2019
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