В Госдуме готовы оказать содействие для возвращения сотрудника ОДК Коршунова в Россию

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам будет следить за ходом дела задержанного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, депутаты готовы на парламентском уровне оказать содействие для его скорейшего возвращения в Россию.

Об этом в пятницу журналистам заявил глава комитета Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что ранее комитет "выделил в отдельное досье вопросы нарушения прав и основных свобод россиян за рубежом, в том числе случаи необоснованного судебного преследования".

"Мы обязательно будем следить за ходом дела Александра Коршунова. На парламентском уровне готовы оказать все необходимое содействие для его скорейшего освобождения и возвращения на Родину", - заверил он.