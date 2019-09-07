Постпред РФ в Вене призвал не драматизировать шаги Ирана по отклонению от ядерной сделки

ВЕНА, 7 сентября. /ТАСС/. Решение Ирана по использованию новых центрифуг не нужно драматизировать, это стало очередным сигналом о необходимости восстановить баланс в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил в субботу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Решение Ирана использовать более совершенные центрифуги не следует излишне драматизировать. Да, это еще одно отклонение от СВПД, но все остается под контролем МАГАТЭ. Никакой угрозы распространения. Только еще один сильный сигнал о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД", - написал Ульянов в Twitter.

Как информировал ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран ввел в пятницу в эксплуатацию блок из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана и в дальнейшем запустит блок из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. По словам чиновника, третий этап по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки имеет особую значимость, поскольку исследовательская деятельность больше не будет ограничена.