Явка в наиболее отдаленных селах Забайкалья, где голосовали досрочно, превысила 57%

ЧИТА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Явка на избирательных участках, расположенных в наиболее отдаленных и труднодоступных селах Забайкальского края, превысила 57%, сообщили в воскресенье ТАСС в краевом избиркоме.

В единый день голосования в Забайкалье проходят выборы губернатора, депутатов читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

"У нас 11 избирательных участков полностью голосовали досрочно. Они расположены в отдаленных и труднодоступных селах Тунгокоченского, Тунгиро-Олекминского, Красночикойского и Шилкинского районов. Представителям избирательных комиссий приходилось добираться до них на вертолетах и вездеходах. В результате в этих селах проголосовали 628 человек - это 57,04% от общего числа зарегистрированных там избирателей", - сказал собеседник агентства.

С конца августа в регионе проходило досрочное голосование. В нем участвовали чабаны, фермеры, золотодобытчики, военные, экологи и жители труднодоступных сел. Работники избирательных комиссий добирались до них на вертолетах, лодках и вездеходах. Первыми проголосовали жители труднодоступных сел Гуля, Моклакан и Средняя Олекма на севере Забайкалья.

Начало голосования

В Забайкалье зарегистрированы 800 тыс. избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков. Они открылись в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 мск).

Одним из первых на свой избирательный участок, который находится во Дворце детского творчества в Центральном районе Читы, пришел врио губернатора Александр Осипов.

Кандидат в губернаторы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе проголосовала на участке в читинской школе №19, а выдвинутая Партией роста Яна Шпак сделала это в селе Новотроицк Читинского района.

Претендент на пост главы региона от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков пришел на участок в гимназии №4 в самом центре Читы. "Несмотря на пасмурную погоду, настроение отличное, ведь сегодня забайкальцы выбирают региональную власть, губернатора, на ближайшие пять лет, выбирают глав муниципалитетов, депутатов. Я считаю, что надо идти на участки и выбирать тех, кто будет достойно представлять интересы жителей края", - сказал Ушаков в беседе с корреспондент ТАСС.