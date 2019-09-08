Около 0,4% избирателей проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Около 28 тыс. избирателей проголосовали досрочно на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил в воскресенье глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

Выборы в Мосгордуму в 2019 году. Требования к кандидатам и избирательная кампания

"Досрочное голосование в Москве - 28 079 из 7,2 млн (0,39%)", - написал он.

Избирательный кодекс Москвы предоставляет возможность проголосовать досрочно тем, кто в день выборов не сможет присутствовать на своем участке по уважительной причине (отпуск, командировка и пр.). Досрочное голосование проводилось в Москве с 28 августа по 7 сентября.

Выборы в столичный парламент в единый день голосования 8 сентября проходят в 45 одномандатных округах, в трех из них представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. Затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К единому дню голосования зарегистрированы 225 кандидатов, в том числе 58 самовыдвиженцев. Остальные кандидаты - представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Всего в Москве порядка 7,3 млн избирателей. К выборам депутатов в Мосгордуму организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Первые семь избирательных участков на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в 06:00 мск в центре столицы. Все остальные участки заработают с 08:00 мск.