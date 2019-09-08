УИК Санкт-Петербурга опровергла информацию о вбросах бюллетеней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. Председатель участковой избирательной комиссии №1627 Санкт-Петербурга, где в воскресенье выбирают губернатора города и муниципальных депутатов, опроверг информацию СМИ о вбросах на избирательном участке. Об этом говорится в поступившем журналистам комментарии.

"Сообщения о вбросе бюллетеней на нашем избирательном участке, которые были растиражированы некоторыми СМИ, абсолютно не соответствуют действительности. Кроме голословного устного заявления одного из кандидатов в депутаты муниципального совета, в настоящий момент нет никаких объективных данных о совершении нарушения избирательного законодательства", - говорится в комментарии председателя УИК №1627 Александра Неводуева.

В воскресенье днем член горизбиркома Юрий Кузьмин сообщал на брифинге, что избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования. В частности, по его словам, в социальных сетях распространилось видео о якобы вбросах бюллетеней. Проверка установила, что это видео снято в 2016 году, отметил он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга проходят в единый день голосования. В них принимают участие самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа".

Выборы губернатора организованы на 1944 участках в Петербурге: это 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют загородными. Для этого в Ленинградской области организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков ждут избирателей-петербуржцев в Псковской области. Жители Петербурга могут проголосовать на выборах губернатора еще на 30 цифровых участках в Москве.