В Россвязь не поступали данные о хакерских атаках в ходе выборов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Руководитель Россвязи Олег Духовницкий сообщил, что в ведомство не поступала информации о хакерских атаках на государственные ресурсы в единый день голосования 8 сентября.

"Хакерских атак не было [8 сентября]. По крайней мере, такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало", - сказал Духовницкий журналистам в воскресенье.

По его словам, в частности, не зафиксировано вмешательств в работу телефонии, интернета, системы видеонаблюдения и ГАС "Выборы". "В целом на сегодняшний день на 18:30 мск сеть работает в штатном режиме. На 10:00 мск была зафиксирована 21 неисправность, но все они в сжатые сроки были устранены", - уточнил глава Россвязи.

Ранее член Центризбиркома России Антон Лопатин сообщил ТАСС, что сайт комиссии подвергся двум крупным DDoS-атакам в субботу. По его словам, в воскресенье также были незначительные атаки, однако они "были отбиты в штатном режиме".

Всего в воскресенье в 85 регионах РФ проходят более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).