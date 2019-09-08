Врио главы Ставрополья Владимиров лидирует на выборах губернатора

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров лидирует на выборах главы региона с результатом 79,84% после обработки 0,86% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте кандидат от КПРФ Виктор Соболев (11,57%), на третьем месте кандидат от ЛДПР Геннадий Ефимов (3,47%), на четвертом месте кандидат от "Справедливой России" Александр Кузьмин (2,08%), на пятом месте кандидат от "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев (1,68%).

Явка на выборах губернатора по состоянию на 18:00 мск 8 сентября составила 55,18%. На предыдущих выборах губернатора края в сентябре 2014 года явка в регионе на это же время составила 38%.

Избирательная комиссия края в единый день голосования получила десять обращений, все они находятся в работе, серьезных нарушений во время хода голосования выявлено не было.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.