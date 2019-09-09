Итоговая явка на муниципальных выборах в Подмосковье составила 23,63%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Явка на выборах в советы депутатов муниципалитетов Московской области после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) составила 23,63%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба избирательной комиссии Подмосковья.

"Единый день голосования в Московской области проходил очень спокойно. Явка составила 23,63% - это 482 тыс. 860 избирателей", - приводятся в сообщении слова председателя избиркома Московской области Ильи Березкина.

В единый день голосования он сообщал, что предварительная явка превысила 20%.

По данным комиссии, около 2,5 тыс. кандидатов принимали участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований региона. Выборы состоялись в 31 муниципальном образовании, по их итогам будут замещены 584 мандата. За прозрачностью проведения выборов следили около 6 тыс. наблюдателей, безопасность обеспечивали свыше 6,4 тыс. человек.

Всего на выборах могли проголосовать более 2 млн избирателей, на муниципальных выборах текущего года задействовано около 1,5 тыс. участковых избирательных комиссий, кроме того, на случай чрезвычайных ситуаций в Подмосковье было заготовлено 50 резервных мест для проведения процедуры голосования.