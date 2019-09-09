Четверть сообщений о нарушениях на выборах в Петербурге оказалась ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Информация о нарушениях на выборах в Петербурге оказалась ложной в 39 случаях, что составляет четверть от общего числа обращений. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба корпуса "За чистые выборы", чьи наблюдатели работали на избирательных участках в единый день голосования.

"По итогам дня голосования в ситуационный центр корпуса поступило 273 сообщения, из которых 158 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства - на карту "Независимого общественного мониторинга". В режиме реального времени были разрешены свыше 100 проблемных ситуаций, три оказались правовым спором между участниками процесса, и 39 сообщений оказались фейками, по десяти проводится проверка", - говорится в сообщении.

Поступавшие сообщения о нарушениях проверялись наблюдателями, выездными мобильными группами.

Общественная палата Санкт-Петербурга получила право делегировать от своего лица наблюдателей на избирательные участки по выборам губернатора и по муниципальным выборам и подписала соглашение с 47 некоммерческими организациями, которые предложили своих кандидатов в наблюдатели, среди них ассоциация "Гражданский контроль" и корпус "За чистые выборы".

В единый день голосования 8 сентября в Петербурге функционировал ситуационный центр корпуса "За чистые выборы", осуществляющий координацию наблюдателей, мобильных бригад, экспертного сообщества, на площадке также работал кол-центр. 351 наблюдатель корпуса "За чистые выборы" присутствовал в участковых избирательных комиссиях в Санкт-Петербурге, на 38 дачных участках в Ленинградской области и 15 - в Псковской области. Информация, поступающая с избирательных участков, отражалась в режиме реального времени на интерактивной карте платформы "Независимый общественный мониторинг".

В Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора и депутатов 110 муниципальных советов, по результатам которых замещается 1560 мандатов. Выборы прошли на 1944 участках в Петербурге: из них 1898 постоянных участков и 46 временных. По просьбе садоводов была создана возможность принять участие в выборах губернатора вне Петербурга - на экстерриториальных участках, которые называют "дачными". Для этого в Ленинградской области были организованы 62 избирательных участка в садоводствах, еще 15 избирательных участков были открыты в Псковской области.