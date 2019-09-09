Россия считает, что возобновление Ираном исследований по центрифугам не несет угрозы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предпринятый Ираном в рамках сокращения обязательств по ядерной сделке перезапуск центрифуг для исследований не несет никакой угрозы режиму ядерного нераспространения. Об этом говорится в размещенном в понедельник на сайте МИД РФ комментарии.

"С точки зрения ядерного нераспространения перезапуск иранских центрифужных научно-исследовательских опытно-конструкторских разработок не представляет никакой угрозы, - отметили в российском дипведомстве. - Главное, что все работы ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ".

В МИД РФ указали, что Иран полностью соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия, выполняет соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) и дополнительный протокол к нему. "Совету управляющих агентства был представлен соответствующий доклад, - продолжили в министерстве. - Риска переключения иранских разработок на использование в незаявленных целях нет".

Роль США

В министерстве указали, что новое сокращение Ираном своих обязательств стало результатом действий США. "Нельзя не обратить внимания, что упомянутые шаги по приостановке были предприняты иранской стороной после того, как США нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по Тегерану, в том числе против космической отрасли Ирана", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как напомнили в МИД РФ, США, которые больше других ратовали на этапе подготовки ядерной сделки за временные ограничения на иранскую программу по обогащению урана, давно отказались соблюдать ее условия и начали чинить препятствия другим странам в выполнении соглашения. "Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) - прямое следствие бездумной политики Вашингтона, который игнорирует международные договоры и многосторонние договоренности", - добавили в министерстве.

Решения Ирана обратимы

В МИД РФ подчеркнули, что ситуация вокруг ядерной сделки на фоне последних решений Тегерана пока не безнадежна. "С учетом происходящего центральным вопросом на нынешнем этапе является сохранение целостности СВПД, придание устойчивости его реализации в агрессивной среде, создаваемой США. В этом направлении всеми оставшимися участниками всеобъемлющих договоренностей, включая Иран, предпринимаются беспрецедентные усилия. План действий сохраняет жизнеспособность, подтверждением чему являются заявления иранского руководства об обратимом характере его решений по приостановке, а также о готовности немедленно вернуться к полному выполнению требований СВПД", - продолжили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве напомнили об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, которая также работает в пользу придания устойчивости договоренностям. "Разумеется, для возвращения реализации плана действий в согласованные рамки требуется неукоснительное выполнение его положений всеми вовлеченными сторонами, - указали в МИД РФ. - Иран несет за это свою часть ответственности. Но в равной степени ответственность за судьбу СВПД лежит и на остальных государствах - участниках договоренностей".

"Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий был выполнен в полной мере и в установленные сроки. Призываем всех партнеров строго исходить из интересов общего дела, проявить политическую дальновидность, решительно встать на защиту СВПД и резолюции СБ ООН 2231, знаменующих победу дипломатии над конфронтацией, разума над предвзятостью и эмоциями, мира над военной угрозой", - подытожили в МИД РФ.

В воскресенье МАГАТЭ сообщило, что власти Ирана проинформировали исполняющего обязанности генерального директора этой организации Корнела Феруцэ на переговорах в Тегеране о третьем этапе сокращения своих обязательств, предусмотренных СВПД. Как сообщил ранее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Тегеран 6 сентября приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки и отказался от ограничений исследовательской деятельности.