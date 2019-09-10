Посольство России в Черногории не располагает информацией о Смоленкове

БЕЛГРАД, 10 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Информация о бывшем сотруднике администрации президента РФ Олеге Смоленкове, который якобы исчез после того, как уехал с семьей в Черногорию, не поступала в посольство России в этой стране. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе российской дипмиссии.

"К сожалению, никакой информацией по этому вопросу посольство не располагает, поэтому ничем помочь не можем. Информации нет и не проходило", - сообщил сотрудник пресс-службы. Представитель дипмиссии пояснил, что "информация обо всех въезжающих в страну россиянах в посольство поступает, только если возникают какие-то проблемы - несчастный случай или кража". Таким образом, посольство изначально не может обладать подобными данными.

В понедельник телекомпания CNN сообщила, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Телекомпания не назвала агента по имени, лишь указав, что он "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве". В свою очередь, газета The New York Times отметила, что он занимал "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне".

Некоторые СМИ со ссылками на анонимные источники, в свою очередь, сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков, бывшем сотруднике администрации президента РФ и российской дипмиссии в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник подтвердил, что Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации президента РФ, но был уволен внутренним распоряжением.