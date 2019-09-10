Слуцкий прокомментировал введение санкций США против сотрудников СК РФ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал реагировать на запрос одного из членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвинившего сотрудников регионального СК в Сургуте в применении пыток, что не помешало США ввести против них санкции. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США продолжают слепо вводить санкции против российских граждан. Вновь рестрикциям подверглись сотрудники Следственного комитета на основании "заслуживающей доверия информации" Госдепартамента, - сказал Слуцкий журналистам. - При этом США не смутило, что такой авторитетный институт, как ЕСПЧ, который никак нельзя заподозрить в лояльности российским властям, отказался удовлетворить запросы одного из адептов "Свидетелей Иеговы", а независимая судебная экспертиза не нашла никаких следов от заявленных мифических пыток".

По словам депутата, это доказывает, что "США готовы вводить санкции ради санкций, ставшие уже привычным инструментом американской внешней политики". "Вашингтон без зазрения совести вмешивается таким образом в дела суверенных государств, решая свои геополитические задачи. Уверен, что реакция России на очередные противоправные санкции США будет адекватной", - резюмировал глава комитета.

В санкционный список были включены руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач. Обоим россиянам, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию США.

Задержание в Сургуте

В середине февраля в Сургуте были задержаны трое членов "Свидетелей Иеговы", в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Сургут стал вторым городом автономного округа, где в феврале силовики выявили ячейку иеговистов. 7 февраля в Урае была пресечена деятельность еще одной местной ячейки организации.

Последователи "Свидетелей Иеговы" сообщили на своем сайте, что 15 февраля после обысков их адепты были доставлены в здание управления Следственного комитета, где им якобы связали руки скотчем, избили, раздели, обливали водой и пытали электрошокером. Несколько человек получили травмы и обратились в надзорные органы, утверждалось в сообщении. В региональном СК информацию о пытках опровергли.

В конце марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса одного из членов организации "Свидетели Иеговы" Сергея Логинова о применении срочных обеспечительных мер по делу, поскольку в ходе уголовного преследования он якобы подвергся пыткам со стороны представителей российских следственных органов. В рамках реагирования на соответствующее обращение ЕСПЧ предложил российским властям провести независимый медицинский осмотр заявителя с целью подтверждения или опровержения выдвинутых им претензий.

Минюст и ФСИН провели медицинское обследование заявителя с участием независимых специалистов, которое не подтвердило факта применения пыток. В ведомстве пояснили, что после рассмотрения предоставленных доказательств и правовой аргументации ЕСПЧ не усмотрел обоснованных причин для удовлетворения ходатайства Логинова.