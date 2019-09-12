Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Валерий Лимаренко, набравший большинство голосов на выборах губернатора Сахалинской области, в четверг вступил в должность главы региона.

"Клянусь, при осуществлении полномочий губернатора Сахалинской области, верно служить народу и Конституции Российской Федерации", - произнес Лимаренко слова присяги на церемонии инаугурации.

Председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова вручила Лимаренко удостоверение губернатора. На церемонии присутствовал бывший статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, который выдвигается в сенаторы от Сахалинской области.

В начале декабря 2018 года врио губернатора Сахалинской области был назначен Валерий Лимаренко, который заявил о намерении участвовать в выборах главы региона в качестве самовыдвиженца.

В единый день голосования 8 сентября в регионе работали 453 избирательных участка. Лимаренко одержал победу, набрав более 56% голосов. Его главный конкурент Алексей Корниенко (КПРФ) набрал более 24% голосов, Дмитрий Флеер (ЛДПР) - около 8%, Дмитрий Зенкин ("Коммунисты России") - около 6%, Дмитрий Кочергин (КПСС) - более 2%. Явка составила 37,37%, в голосовании приняли участие почти 140,8 тыс. жителей Сахалинской области.