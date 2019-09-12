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Лавров посетит Ирак 7-8 октября

Лавров посетит Ирак 7-8 октября - Захарова.

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Теги
ИракРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Северный Кавказ
Комитет транспорта, энергетики и связи Ингушетии преобразован в министерство
Ведомство возглавила Зарема Льянова
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