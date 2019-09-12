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Арест сотрудника ОДК в Италии
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Захарова: Россия считает выдачу США ордера на арест сотрудника ОДК Коршунова провокацией

Как отметила официальный представитель МИД РФ, эти действия являются продолжением курса спецслужб и истеблишмента США в отношении России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает выдачу США международного ордера на арест сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова как спланированную провокацию. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы считаем выдачу США международного ордера на арест гражданина РФ Александра Коршунова спланированной провокацией", - сказала она. - Это не единственная в своем роде провокация, она является продолжением курса спецслужб и истеблишмента США в отношении нашей страны".

Захарова указала, что Коршунов стал 48-м гражданином РФ, который был задержан с подачи США на территории третьей страны. "Вашингтон долгие годы уклоняется от нормального, цивилизованного общения с Россией по линии правоохранительных органов, была открыта настоящая охота на россиян", - подчеркнула она.

По словам официального представителя, действия США носят политически мотивированный характер с целью оказать давление на Россию и ее граждан, подорвать деловые связи и туристические обмены. "Тем не менее рассчитываем, что итальянский суд сможет объективно разобраться в ситуации и вынести соответствующее решение, не поддаваясь политическому давлению", - добавила она.

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении из-под стражи Коршунова состоится 19 сентября в Неаполе.

Теги
СШАГерманияРоссияАрест сотрудника ОДК в Италии
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