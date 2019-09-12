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Россия озабочена обвинениями в шпионаже в адрес председателя "Русофилов"

Деятельность организации была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества РФ и Болгарии, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва обеспокоена обвинениями в шпионаже, предъявленными председателю болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хотела бы остановиться на теме обвинений председателя национального движения "Русофилы" в Болгарии в шпионаже. Мы озабочены этими обвинениями", - сказала она.

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По словам Захаровой, деятельность организации была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами России и Болгарии.

"Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двусторонних отношениях, и будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей, в том числе и в гуманитарной, культурной сферах, по сохранению объединяющего исторического наследия", - резюмировала дипломат.

Ранее главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждал Цацаров, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике, в частности в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории РФ. Прокуратура полагает, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский.

Теги
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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