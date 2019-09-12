Лавров: мирный договор с Японией должен включать ориентиры дальнейшего развития отношений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мирный договор между Россией и Японией должен отражать нынешний уровень отношений двух стран и включать ориентиры их дальнейшего развития. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете " Труд ".

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Как отметил российский министр, с момента создания Совместной декларации 1956 года, на основе которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом году договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора, прошло много времени.

"Инициатива лидеров [Путина и Абэ] заключалась в том, чтобы попытаться сблизить позиции с опорой на документ, который на настоящий момент представляет собой юридическую базу двусторонних связей, - указал он. - В Совместной декларации зафиксирован четкий алгоритм. Сначала - подписание мирного договора, в котором в том числе должно быть подтверждено признание Японией итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами. И лишь после - поиск путей решения вопроса пограничного размежевания".

"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией, и главное - ориентиры их дальнейшего развития, - подчеркнул Лавров. - Речь идет о том, чтобы поставить двустороннее взаимодействие на качественно новую основу в целях комплексного долгосрочного продвижения сотрудничества во всех областях. Это в свою очередь позволит создать условия для урегулирования сложных двусторонних проблем".

В этой связи глава МИД РФ обратил внимание на определенный прогресс в вопросах налаживания совместной хозяйственной деятельности с Японией на южных Курильских островах. "Согласованы бизнес-модели по двум из пяти утвержденных на высшем уровне направлениям: туризму и утилизации отходов, - сообщил министр. - В сентябре и октябре предполагается реализовать оставшиеся два мероприятия - тестовую турпоездку японцев на Итуруп и Кунашир, а также ответный визит японских экспертов на южные Курилы для консультаций по вопросу обращения с отходами".

"Готовы к продолжению совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. Неизменно исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран", - заключил Лавров.