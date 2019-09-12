Лавров: Россия сделает все для обеспечения национальной безопасности на фоне действий США

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия предпримет все необходимые усилия для обеспечения своей национальной безопасности в условиях курса Вашингтона на слом системы стратегической стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете " Труд ".

"Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности, - сказал он. - Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности - яркий тому пример. Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года. Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно-ядерных вооружений".

"В этих условиях мы, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности, - добавил глава МИД РФ. - Сомнений на этот счет быть не должно".

Лавров напомнил, что Вашингтон уже пытался сломать стратегический паритет и получить абсолютное военное превосходство с помощью создания глобальной системы противоракетной обороны, но безуспешно. "[Они] получили адекватный, действенный и эффективный ответ в виде мер по укреплению российского оборонного потенциала, о которых президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному Собранию 1 марта прошлого года", - добавил он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что попытки подчинить Россию и повлиять на принимаемые ей решения абсолютно бесперспективны. "Уверенность нам придает и то, что наши взгляды на выстраивание межгосударственного общения - на основе Устава ООН, принципов взаимного уважения и учета интересов друг друга - разделяются подавляющим большинством членов мирового сообщества, которые устали от угроз и шантажа и, как и мы, заинтересованы в оздоровлении ситуации, наращивании широкого и равноправного международного сотрудничества", - указал он.

"Призываем американских коллег не забывать о совместной особой роли наших стран в поддержании глобальной безопасности. Рассчитываем, что в США пересмотрят свой контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями", - подытожил министр.