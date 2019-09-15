Косачев считает бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в атаках на Saudi Aramco

"Смысл этих откровенно бездоказательных обвинений, конечно же, понятен: нужно не ослаблять прессинг на Тегеран, который по-прежнему наращивает дипломатические усилия по урегулированию ситуации вокруг Ирана, в том числе в диалоге с европейскими союзниками США. Думаю, есть и еще один фактор: Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного "ястреба" Джона Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала "голубиной". Тем более на иранском направлении", - написал Косачев в воскресенье на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что хотя Иран действительно имеет определенное влияние на хуситов, которые взяли на себя ответственность за совершенные атаки, "никаких причин обвинять именно Тегеран в данном случае нет". "Ну кроме одной: для Вашингтона Иран, как пионер, в ответе за все плохое, что происходит на Ближнем Востоке", - добавил Косачев.

Парламентарий назвал совершенные атаки на саудовские нефтяные объекты серьезным ударом по региональной энергетике, "который подтверждает, что до спокойствия там еще очень далеко". "Но справедливости ради нужно отметить, что Саудовская Аравия и без Ирана глубоко вовлечена в йеменский конфликт, и у хуситов свои счеты к Эр-Рияду, в том числе из-за его причастности к атакам на гражданские объекты в Йемене", - отметил глава международного комитета, напомнив, что в начале сентября обстрелу подверглась тюрьма и погибли десятки людей. "Поэтому пытаться тут в очередной раз разыграть иранскую карту абсолютно не на пользу никому, кроме "упертого" Белого дома", - заключил Косачев.