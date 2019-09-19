Мособлдума согласовала назначение Чупракова на должность главы администрации губернатора

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг согласовала назначение заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова на должность вице-губернатора - главы администрации губернатора Московской области, передает корреспондент ТАСС.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев 17 сентября заявил о намерении внести на рассмотрение кандидатуру Чупракова на должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора региона. Ранее эту должность занимал Михаил Кузнецов, который 13 сентября был назначен руководителем исполкома Общероссийского народного фронта. По данным на сайте регионального кабмина, Чупраков стал заместителем председателя правительства Подмосковья в ноябре 2012 года.

"Губернатор Московской области внес для согласования кандидатуру Чупракова Александра Анатольевича на должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Московской области <…> Прошу поддержать представленную кандидатуру и согласовать назначение Александра Анатольевича на должность", - сообщил постоянный представитель губернатора региона в Мособлдуме Александр Горбылев.

Он отметил, что Чупраков имеет большой опыт работы на руководящих должностях. За время работы в правительстве он зарекомендовал себя ответственным руководителем.

"Эта работа для меня интересна с учетом того опыта, который уже [имеется] в правительстве Московской области - я работаю уже семь лет. Я уверен, что этот опыт в разных сферах я буду применять на этом высоком посту", - сказал в ходе заседания Мособлдумы Чупраков.