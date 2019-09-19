Кремль рассчитывает, что правительство Израиля продолжит тесное сотрудничество с Россией

"Мы наблюдаем за результатами выборов [в Кнессет], - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Это все исключительно внутреннее дело Государства Израиль". "Единственное, что для нас является важным, - мы надеемся, что, кто бы ни сформировал правительство, Израиль будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях с Россией", - добавил он.

По последним данным, после подсчета 97% голосов блок центристских партий "Кахоль-Лаван" получает 33 места из 120 в Кнессете, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые может опереться премьер Биньямин Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - на 57 кресел. Для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва. В четверг Нетаньяху, обращаясь к лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу, призвал его к созданию правительства широкого единства.