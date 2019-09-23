Небензя заявил, что России и США необходимо срочно начать диалог по существу

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. России и США нужно скорейшим образом начать серьезный диалог по существу. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС в преддверии открытия недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Для улучшения сотрудничества с США на площадке ООН необходимо прежде всего качественное улучшение наших двусторонних отношений. А какие они сейчас, вы сами знаете", - подчеркнул он.

"Чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно скорейшим образом начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу, - предупредил Небензя - В частности, через возобновление полноценного диалога по обеспечению стратегической стабильности".