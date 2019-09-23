Замглавы МИД России обсудил с северокорейским дипломатом инцидент с браконьерскими судами

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в понедельник с временным поверенным в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хепом инцидент с задержанием северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне РФ и меры по предотвращению подобных происшествий в будущем. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море, - отметили в министерстве. - Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий".

По информации ФСБ РФ, 17 сентября российские пограничники во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где традиционно ведется рыбный промысел, обнаружили две шхуны и 11 мотоботов, экипажи которых занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. Команда одной из лодок атаковал пограничников, в результате четверо из них пострадали. В ФСБ сообщили, что их состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В российских территориальных водах в Приморском крае пограничники ежегодно проводят десятки задержаний рыболовецких судов из КНДР в связи с незаконным промыслом. Так, в 2016 году пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно с 48 гражданами КНДР на борту. Некоторые из них попытались оказать вооруженное сопротивление. Уголовные дела были возбуждены в отношении шести граждан КНДР, в 2017 году они были осуждены к срокам лишения свободы от 2,5 года до четырех лет с отбыванием наказания в колониях общего режима.