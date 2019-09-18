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Обновлено 

Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников. Главное

© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. По данным ФСБ, трое военнослужащих получили ранения.

Что произошло

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Во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружил в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел.

Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. В ФСБ сообщили, что трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

Оба судна и 80 граждан КНДР были задержаны.

Представитель погрануправления рассказал, что состояние раненых стабильно. Кроме того, он не подтвердил ТАСС возможность привлечения авиации для их доставки на берег, о которой ранее писали СМИ.

Какой была реакция на инцидент

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Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп был вызван в российский МИД из-за ситуации со шхунами. По прибытии он не стал давать какие-либо комментарии, после визита в МИД РФ также отказался от общения с прессой. Представитель КНДР пробыл в российском внешнеполитическом ведомстве более часа.

МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в Москве серьезную озабоченность в связи с вооруженным нападением северокорейских моряков на российских пограничников и потребовал принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, комментируя произошедшее, отметил, что случаи браконьерства рыбаков из КНДР в российских водах Японского моря у берегов Приморья участились. По его словам, в основном иностранцы заходят в эту зону под предлогом укрытия от шторма.

Как расследуется происшествие

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Представитель правоохранительных органов рассказал, что в случае массового задержания следователям придется сначала быстро сузить круг подозреваемых, чтобы выйти в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения. Для этого нужно будет опросить всех задержанных. Расследованием могут заниматься как следователи погрануправления, так и другие структуры, если ФСБ передаст дело.

В пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю сообщили, что задержанных северокорейцев конвоируют в порт Находка к вечеру 18 сентября.

 

Теги
КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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