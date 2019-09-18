Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников. Главное

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море. По данным ФСБ, трое военнослужащих получили ранения.
Что произошло
Во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружил в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел.
Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. В ФСБ сообщили, что трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.
Оба судна и 80 граждан КНДР были задержаны.
Представитель погрануправления рассказал, что состояние раненых стабильно. Кроме того, он не подтвердил ТАСС возможность привлечения авиации для их доставки на берег, о которой ранее писали СМИ.
Какой была реакция на инцидент
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп был вызван в российский МИД из-за ситуации со шхунами. По прибытии он не стал давать какие-либо комментарии, после визита в МИД РФ также отказался от общения с прессой. Представитель КНДР пробыл в российском внешнеполитическом ведомстве более часа.
МИД России выразил временному поверенному в делах КНДР в Москве серьезную озабоченность в связи с вооруженным нападением северокорейских моряков на российских пограничников и потребовал принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов, комментируя произошедшее, отметил, что случаи браконьерства рыбаков из КНДР в российских водах Японского моря у берегов Приморья участились. По его словам, в основном иностранцы заходят в эту зону под предлогом укрытия от шторма.
Как расследуется происшествие
Представитель правоохранительных органов рассказал, что в случае массового задержания следователям придется сначала быстро сузить круг подозреваемых, чтобы выйти в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения. Для этого нужно будет опросить всех задержанных. Расследованием могут заниматься как следователи погрануправления, так и другие структуры, если ФСБ передаст дело.
В пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю сообщили, что задержанных северокорейцев конвоируют в порт Находка к вечеру 18 сентября.