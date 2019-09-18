Нападение браконьеров из КНДР на российских пограничников. Главное

Во время проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю обнаружил в Японском море две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел.

Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы российского пограничного корабля. В ФСБ сообщили, что трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

Оба судна и 80 граждан КНДР были задержаны.

Представитель погрануправления рассказал, что состояние раненых стабильно. Кроме того, он не подтвердил ТАСС возможность привлечения авиации для их доставки на берег, о которой ранее писали СМИ.