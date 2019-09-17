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Задержание северокорейских шхун в Японском море

Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев

Зин Чжон Хеп пробыл в министерстве иностранных дел более часа
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Представитель КНДР пробыл в министерстве иностранных дел более часа.

По данным ФСБ России, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате чего трое военнослужащих получили различные ранения. Обе шхуны задержаны.

Теги
КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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