Временный поверенный КНДР покинул МИД России без комментариев

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой по итогам визита в МИД РФ, куда он был вызван в связи с ситуацией вокруг задержания северокорейских шхун в Японском море. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Представитель КНДР пробыл в министерстве иностранных дел более часа.

По данным ФСБ России, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате чего трое военнослужащих получили различные ранения. Обе шхуны задержаны.