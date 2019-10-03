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Задержание северокорейских шхун в Японском море

Арестован еще один рыбак из КНДР, напавший на пограничников в сентябре

Суд принял решение о заключении его под стражу на время предварительного следствия

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Находкинский городской суд (Приморский край) заключил под стражу еще одного гражданина КНДР из числа напавших на пограничников в Японском море 17 сентября, сообщили ТАСС в четверг в суде. Таким образом, арестовано уже 11 граждан народно-демократической республики.

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"Поступил еще один материал на избрание меры пресечения гражданину КНДР. Суд принял решение о заключении его под стражу на время предварительного следствия", - сообщил секретарь суда.

По данным ФСБ, российские пограничники 17 сентября во время патрулирования в районе банки Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж одной из лодок совершил вооруженное нападение на пограничников, в результате четверо военнослужащих погранслужбы получили ранения, один из них - огнестрельные. 20 сентября шхуны вместе с экипажами были доставлены в порт Находки, где они пока останутся на рейде.

Всего был задержан 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана помощь, и один погибший. По факту нападения на пограничников возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). По делу ранее были арестованы 10 граждан КНДР.

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КНДРРоссияЗадержание северокорейских шхун в Японском море
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