Лебедев заявил, что сможет оценить приговор суда по Устинову после его вступления в силу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев заявил, что сможет дать оценку судебному решению в отношении актера Павла Устинова, осужденного за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, только после вступления приговора в силу. Об этом он заявил во вторник на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

"Приговор - это результат исследования того, что представлено было прокуратурой и следствием, это вывод суда, надо в нем разобраться. Пока это решение не вступило в законную силу. <...> Председателю Верховного суда РФ или председателю вышестоящего суда от района давать сегодня какие-то пояснения или делать выводы было бы неправильно. Это не позволяет сделать Конституция [РФ] и закон. Надо дождаться решения апелляционной инстанции", - сказал Лебедев.

Он отметил, что есть решение об изменении меры пресечения и оно должно вступить в законную силу. "Придет моя компетенция. У меня есть такая компетенция - истребовать дело и принять решение. Решение может быть различное. <...> Вплоть до того, что, если был нарушен закон и судья умышлено совершил преступление против правосудия, - это тоже карается законом. Но сегодня председатель Верховного суда не может говорить, как это было", - подчеркнул Лебедев.