В Кремле заявили, что наблюдают за трениями демократов и республиканцев в США

"Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией внутриполитических внутриамериканских трений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признался: "Я не думаю, что мы вправе как-то комментировать историю с Украиной между Вашингтоном и Киевом". "Мы не собираемся этого делать", - заверил представитель Кремля.

При этом он напомнил, что, "когда речь заходила о России, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях".

В Вашингтоне разгорелся скандал, который был спровоцирован беседой Трампа с Зеленским от 25 июля. Американский президент заявляет, что США не угрожали Украине на высшем уровне прекращением финансовой помощи в случае отказа Киева от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. Трамп допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским. Таким образом он опроверг подозрения Демократической партии США в том, что американский лидер оказывает недопустимое давление на Зеленского. Байден является на данном этапе по существу ключевым претендентом на пост президента США на предстоящих в ноябре 2020 года выборах от демократов.