{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров включит тему невыдачи виз США в свое основное выступление на Генассамблее ООН

Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал, что намерен включить вопрос о невыдаче США виз российской делегации, которая собиралась принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в свое основное выступление в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня перед отлетом делегации в аэропорту я разговаривал с главой делегации Сергеем Викторовичем Лавровым. Он мне подтвердил, что намерен включить эту тему в свое основное выступление с трибуны Генассамблеи ООН", - сказал Косачев.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКосачев, Константин ИосифовичСШАРоссияГенассамблея ООН - 2019Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Отказ в визах российской делегации на Генассамблее ООН
Косачев не исключил участия в сессии ГА ООН членов делегации России, кому не выдали визы
Читать полностью