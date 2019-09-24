Лавров включит тему невыдачи виз США в свое основное выступление на Генассамблее ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал, что намерен включить вопрос о невыдаче США виз российской делегации, которая собиралась принять участие в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в свое основное выступление в Нью-Йорке. Об этом сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня перед отлетом делегации в аэропорту я разговаривал с главой делегации Сергеем Викторовичем Лавровым. Он мне подтвердил, что намерен включить эту тему в свое основное выступление с трибуны Генассамблеи ООН", - сказал Косачев.