Слуцкий назвал необоснованной позицию посольства США, отказавшегося выдать визы россиянам

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Я не запрашивал визу как частное лицо, я нахожусь под американскими санкциями и въезжаю в США раз в год, так же как и Константин Косачев, в составе российской делегации ООН", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

"То, что посольство США ситуацию не комментирует, понятно, им сказать нечего", - добавил глава комитета.

"Ситуация позволяет лишний раз убедиться, что, к сожалению, и это очень опасно, для Госдепа США по отношению к тем, кого они по тем или иным субъективным причинам не воспринимают так, как должно, нет красных линий", - отметил Слуцкий.

"Это касается и выхода в одностороннем порядке из договора о РСМД", - добавил он.