Эксперт: угрозы Трампа лишить Киев помощи могут быть связаны с будущими выборами в США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможной приостановке финансовой поддержки Украины могут быть связаны с желанием надавить на украинского президента Владимира Зеленского в преддверии выборов в США. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Трамп, как всегда, старается такого рода заявлениями сформировать для себя выгодную исходную позицию, - сказал он. - Выдержит ли не слишком умелый в международных отношениях и вообще во властных отношениях Зеленский, сказать сложно".

Эксперт не исключает, что президент США может пытаться надавить на Зеленского, чтобы решить внутриполитические задачи. "Это может быть продолжение того легендарного, пока не подтвержденного разговора с Зеленским по поводу компромата на Джозефа Байдена, который он так и не получил. Тогда, мол, не будет вам помощи", - отметил аналитик.

Жарихин указал, что украинская политическая элита слишком сильно приблизилась к США и оказалась втянута в соперничество между различными центрами силы. "На ситуацию на Украине оказывает влияние не только администрация Соединенных Штатов, но и политическая оппозиция в Конгрессе, которая ведет свою игру по отношению к Украине, - пояснил эксперт. - Так что Зеленский попал в достаточно сложную ситуацию, где ему надо делать выбор из альтернатив, каждая из которых является очень рискованной и может привести к очень тяжелым последствиям. Ему все время намекают, что он должен выбрать между Трампом и Байденом, на кого-то из них поставить в уже разворачивающейся явно очень жесткой избирательной кампании".

США и Украина

Ранее во вторник Трамп заявил, что Вашингтон не желает нести основную нагрузку в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. США оставляют за собой право приостановить ее, пока дополнительную поддержку этой стране не начнет предоставлять Евросоюз.

Как сообщила 20 сентября со ссылкой на свои источники The Wall Street Journal, во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном. Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Он имеет наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.