Зампостпреда РФ при ООН отметил необходимость предметно обсудить невыдачу США виз

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Москва не оставит без последствий невыдачу виз членам российской делегации, участвующей в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Что известно об отказе в визах делегации России на ГА ООН

"Это не останется без последствий, мы будем думать, как ответить", - заверил он.

"Видимо, назрела необходимость более предметно обсудить в ООН вопрос невыполнения американцами своих обязательств страны пребывания штаб-квартиры ООН", - отметил Полянский.

Ряд членов Совета Федерации, в том числе глава комитета по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Как сообщил Косачев ТАСС, визы не получили в общей сложности 10 человек. По его словам, документы находятся в посольстве США.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации неприемлемой и требующей жесткой реакции Москвы и ООН. В Кремле отметили, что таким образом США нарушили свои международные обязательства.

Согласно плану мероприятий Совета Федерации на текущую неделю, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были принимать участие в работе ежегодной сессии ГА ООН с 24 по 30 сентября.