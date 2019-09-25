Захарова: демократы выставили США на посмешище в истории с разговором Трампа и Зеленского

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Демократы выставили США на посмешище всего мира, пытаясь организовать импичмент президента Дональда Трампа из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook , комментируя опубликованную в среду стенограмму беседы Трампа и Зеленского.

"Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту, - отметила она. - Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым Домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси".

Захарова добавила, что если следовать такой логике, то основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж - "это практически герой США". "Ведь он предоставил общественности не один , а тысячи материалов аналогичного характера. Не очень понятно, почему в свое время демократы же на него и обиделись. Да так, что начали преследовать по всему миру", - добавила она.

"Теперь ждем продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнерами по НАТО, друг с другом. Очень ценным представляется публикация выступлений на закрытых заседаниях ЦРУ, ФБР и Пентагона. Все в студию! Можно начать с перепечатки WikiLeaks: брать и публиковать на сайте Конгресса и Белого Дома, доставляя новые материалы за последние десять лет, - продолжила Захарова. - А вот потом и посмотрим, кто и как нарушал закон, о чем с дрожью в голосе вчера столько говорила Нэнси Пэлоси".

На минувшей неделе стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Дональда Трампа. Американского президента подозревают в том, что он во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа. В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов.