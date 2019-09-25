Лавров: США не выдали визы для участия в сессии ГА ООН десяти сотрудникам МИД и Рогозину

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и десять сотрудников МИД РФ оказались среди тех представителей российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которым США не выдали визы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ" , опубликованном в среду на сайте издания.

Отвечая на вопрос о том, что он скажет госсекретарю США Майклу Помпео относительно ситуации с визами на встрече в Нью-Йорке, Лавров сказал, что "это очевидные вещи". "Отказали в визах десяти нашим сотрудникам. Это только из МИД. Также отказали [главе комитета Госдумы по международным делам] Леониду Слуцкому и [главе комитета СФ по международным делам] Константину Косачеву, которые многократно ездили в США, Рогозину, который хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве", - подчеркнул глава дипведомства.

"Из наших сотрудников (среди них были и переводчики) практически все, кому отказали, неоднократно ездили на мероприятия различных органов ООН. Единственный в этом списке был начальник отдела в Департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, которого уже не пускали на разоруженческие мероприятия, хотя он был назначен главой делегации экспертов", - добавил Лавров.

"Естественно, мы протестовали. Нам говорили, что нет никакой дискриминации, никакого нарушения обязательств США перед ООН как страны-хозяйки, принимающей у себя штаб-квартиру Всемирной организации, в том числе обязательств, закрепленных в соглашениях между США и ООН, о необходимости обеспечивать беспрепятственное участие всех ее членов во всех мероприятиях. Но мы уже привыкли к американским манерам. С них станется", - продолжил министр.

Он также заверил, что реакция Москвы на эту ситуацию будет резкой. "Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя", - заявил он.

Лавров убежден, что ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь Помпео не знали об отказе в визах представителям российской делегации.

"Не сомневаюсь, что это сделали чиновники среднего звена, а ни президент США Трамп, ни госсекретарь Помпео не в курсе этой ситуации, - заявил министр. - В Вашингтоне есть бюрократия, которая взращена на антисоветчине, сейчас - на русофобии, которая хочет переждать любые позитивные нотки, звучащие порой из Белого дома в отношении необходимости налаживать с Россией нормальные отношения".

По его словам, в среднем звене государственных структур Франции "есть такая же прослойка". "Это отнюдь не отменяет искренности президента Франции Эмманюэля Макрона, - продолжил Лавров. - Я был на этой встрече [Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Брегансоне в конце августа] и знаю, что он был искренен и нацелен на то, чтобы в Европе вернуться к тем красивым декларациям, звучавшим в 90-е годы, в том числе на Парижском саммите, на саммите в Стамбуле, когда была принята Хартия европейской безопасности, Хартия о платформе безопасности, основанной на сотрудничестве. Это было важно, так как платформа предполагала равноправное участие не только всех стран в Евроатлантике, но и всех организаций в ней, включая НАТО, ЕС, СНГ, ОДКБ. И ЕАЭС добавлялся бы в эту конфигурацию".

Глава дипведомства подчеркнул, что "поведение бюрократии, которой было за прошлые годы делегировано слишком много прав, остается большой проблемой". "Если мы будем рукоплескать заявлениям наших лидеров - позиции Трампа, который говорит, что не должно быть больше войн, что США должны дружить с другими великими державами, что он хочет договориться и с Россией, и с Китаем, и с Ираном; заявлению Макрона, который высказал позицию, которую мы разделяем, - но при этом просто оставаться на уровне этого удовлетворения, не делая ничего, вершить конкретные дела будет та самая бюрократия, имен которой мы не знаем, - отметил министр. - Она укоренена в системах государственной власти, прекрасно себя чувствует и, возможно, делает свою карьеру как раз на воспроизводстве клише холодной войны".

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