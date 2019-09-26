В Кремле не комментируют разговор Трампа с Зеленским

"Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это [публикация] произошло по взаимной договоренности", - сказал представитель Кремля.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль отмечает неординарность факта публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но не комментирует содержание беседы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Но в целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, по крайней мере нечасто встречалось доселе", - добавил Песков.

Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией во главе со спикером Нэнси Пелоси, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа, поводом для чего послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора, после чего Минюст США заявил, что не усматривает в нем нарушений законодательства. В свою очередь Зеленский в среду заявил, не считает, что Трамп оказывал на него давление в ходе этой беседы.