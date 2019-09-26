Посол РФ в США посоветовал преемнику Хантсмана не проводить сомнительных встреч

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов советует преемнику главы американского диппредставительства в Москве Джона Хантсмана, уходящего в октябре со своей должности, не проводить сомнительных встреч и пытаться понять российскую аргументацию. Об этом он заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Беседа состоялась на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ответ очень простой, - сказал посол на просьбу дать совет коллеге. - Не надо торопиться с визитами к неизвестно кому, надо соблюдать четкую, выдержанную, ясную дипломатическую практику, протокол". "На первом этапе я бы посоветовал больше слушать, пытаться понять российскую аргументацию, внешнюю политику, - отметил Антонов. - Убедиться в том, что все, что мы делаем, не направлено против США, и нащупать те или иные моменты, оттолкнувшись от которых можно было бы улучшать российско-американские отношения".

Высокопоставленный дипломат готов предложить коллеге дружбу, помощь и поддержку. "Буду очень заинтересован в установлении с ним нормальных, прагматичных, доверительных отношений, чтобы можно было вместе, вдвоем решать те задачи, которые ставят перед нами наши президенты", - заявил Антонов.

Хантсман в начале октября завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. В начале августа он подал президенту США Дональду Трампу прошение об отставке. Хантсман был назначен главой дипмиссии США в РФ в октябре 2017 года.