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МИД РФ: дата проведения первого заседания конституционного комитета Сирии еще обсуждается

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Дата первого заседания сирийского конституционного комитета еще пока обсуждается. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Конкретная дата появится. В понедельник, 30 сентября, у нас будет брифинг по ситуации в Сирии, который проведет спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, - сказал Вершинин. - Это обычный, регулярный брифинг, привлекающий особое внимание в связи с важным шагом, который мы осуществили, то есть с формированием конституционного комитета".

По его словам, заседание может быть назначено и не на 30 октября. Ранее эту дату назвал министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

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