Источник: следствие по крушению MH17 на Украине подгоняет задачи под заготовленный ответ

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ. Об этом заявил высокопоставленный российский дипломатический источник в Нью-Йорке.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"К призыву короля [Нидерландов с трибуны Генассамблеи ООН] сотрудничать со следствием должны прислушаться прежде всего те страны, которые сразу после крушения заявили об имеющихся доказательствах причастности России к трагедии. Но до сих пор их так и не предъявили", - подчеркнул собеседник. "Нидерланды, не дожидаясь завершения следствия, обвинили РФ в гибели рейса MH17. Сами же не прилагали должных усилий по сбору останков погибших и обломков самолета на месте крушения. За них эту работу проделали ополченцы, которых Гаага осудила за "мародерство", - обратил внимание источник.

Дипломат напомнил, что во время технического расследования "были оставлены без ответа предложения России о проведении совместных следственных экспериментов".

"А в ходе уголовного - не учтены переданные российской стороной первичные данные радиолокационного наблюдения. Как и сведения о принадлежности ЗРК "Бук", с помощью которого был уничтожен самолет, украинской стороне, - продолжил он. - Украину, на данные которой опирается едва ли не все следствие, вообще освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий. Простили Киеву и отказ от передачи первичных данных РЛС".

Как указал собеседник, Малайзию, являющуюся вместе с Нидерландами главной пострадавшей стороной, на первом этапе вовсе не допустили к расследованию, а теперь "обвиняют руководство этой страны в "пособничестве Кремлю". "Даже обломки самолета не забрали - они до сих пор хранятся у местных жителей", - добавил он.

"Все это говорит о том, что это не Россия "отказывается работать со следствием", а сама ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ. Признает только такое "сотрудничество", которое подтверждает возложенную на нас вину. А любые сомнения - с чьей бы стороны они ни прозвучали - с ходу отметает, - заявил высокопоставленный диписточник. - Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН".

Король Нидерландов Виллем-Александер во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что резолюция Совета Безопасности Всемирной организации предусматривает, что все страны должны приложить усилия для расследования трагедии. Он призвал мировое сообщество предпринять шаги, чтобы установить тех, кто несет ответственность за катастрофу.